«طرابلس المركز» تعلن موعد حصر الأجانب المقيمين بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مايو 2020, 12:20 صباحا
مقر بلدية طرابلس المركز. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية طرابلس المركز، الخميس، البدء في تسجيل وحصر الأجانب المقيمين بصفة دائمة أو موقتة داخل النطاق الإداري للبلدية عن طريق مختار المحلة المقيمين بها.

وقالت البلدية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بدء الحصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5 مايو المقبل وحتى 31 من نفس الشهر، لافتة إلى أن هذه الإجراء يعد بمثابة الحصر المعتمد في قيد سجل الأجانب بالبلدية.

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وطالبت بلدية طرابلس المركز جميع الأجانب بمختلف الجنسيات المبادرة بالتسجيل، محذرة من تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.

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