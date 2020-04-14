«طرابلس المركز» تقترح آلية لتعويض أصحاب الأنشطة الاقتصادية المتضررين من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 10:10 مساء
مقر بلدية طرابلس المركز. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية طرابلس المركز، اليوم الثلاثاء، تقدمها بمقترح للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لرصد مبلغ قيمته 500 دينار شهريا كحد أدنى لأصحاب الأنشطة الاقتصادية، الذين لا يسمح لهم بمزاولة نشاطهم خلال أيام حظر التجول المفروضة، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت البلدية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن عدد الأنشطة الاقتصادية داخل الحدود الإدارية للبلدية يقدر بثلاثة آلاف ترخيص تتمثل في «رخص تجارية، صالات مناسبات اجتماعية ورياضية، مهنية حرفية، صناعات خفيفة مختلفة، باعة متجولين»، موضحة أن القيمة الإجمالية تقدر بمليون ونصف دينار ليبي شهريا.

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ولفت البيان إلى استثناء شركات ومحال المواد الغذائية والمخابز والصيدليات والمختبرات الطبية من المقترح، حيث يسمح لهم بمزاولة نشاطهم خلال أيام حظر التجول.

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