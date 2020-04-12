بلدية طرابلس المركز تعلن عن إجراءات قانونية ضد مخالفي حظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 06:09 مساء
مقر بلدية طرابلس المركز. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية طرابلس المركز، اليوم الأحد، أنه سيجري تشديد الرقابة على البوابات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحظر التجول، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت البلدية إن هذا التشديد يأتي بالتنسيق مع مديرية الأمن وجاء نتيجة عدم إلتزام بعض المواطنين بحظر التجول، آملة من المواطنين التعاون والإلتزام حفاظاً على صحتهم وعلى المصلحة العامة.

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يشار إلى أن اجتماع موسع عُقد برئاسة وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، العميد خالد مازن، أمس السبت، خلص إلى الاتفاق على وضع آلية لمعاقبة مخترقي حظر التجول، ومتابعة التدابير الأمنية، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.

وتطرق الاجتماع إلى التنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي لتطبيق حظر التجول، وحل أزمة ازدحام المواطنين على المخابز، والمجمعات الخاصة ببيع المواد الغذائية، ومتابعة الإجراءات الاحترازية الهادفة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد حسب بيان لوزارة الداخلية منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وفي 29 مارس الماضي، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تمديد ساعات حظر التجول في البلاد تحسبا لانتشار فيروس «كورونا»، ليكون اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة صباح اليوم الثالي، وحظر التجول بين المدن إلا فيما يتعلق بالأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

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