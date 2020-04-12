«داخلية الوفاق» تضع آلية لمعاقبة مخترقي حظر التجول

شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

خلص اجتماع موسع عُقد برئاسة وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، العميد خالد مازن، السبت، إلى الاتفاق على وضع آلية لمعاقبة مخترقي حظر التجول، وكذلك متابعة التدابير الأمنية، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.

وتطرق الاجتماع إلى التنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي لتطبيق حظر التجول، وحل أزمة ازدحام المواطنين على المخابز، والمجمعات الخاصة ببيع المواد الغذائية، ومتابعة الإجراءات الاحترازية الهادفة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد حسب بيان لوزارة الداخلية منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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كما ناقش الاجتماع كذلك، عودة المواطنين العالقين بالخارج، وكيفية استكمال إجراءات رجوعهم لأرض الوطن. يشار إلى أن الاجتماع عُقد الاجتماع بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، العميد محمد المداغي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، العميد جمعة غريبة، ورئيس قوة العمليات الخاصة، العميد وجدي الشريف، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد، محمد فتح الله، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية.شش