«الرئاسي» يقرر تمديد ساعات حظر التجول

شعار حكومة الوفاق الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، تمديد ساعات حظر التجول في البلاد تحسبا لانتشار فيروس «كورونا»، ليكون اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة صباح اليوم الثالي.

وحدد القرار - الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه - ساعات دوام العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الثانية عشر ظهرًا، وحظر المجلس الرئاسي التجول بين المدن إلا في الحالات التي أشار إليها في قراره السابق.

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وفي 21 مارس الحالي، أعلن المجلس الرئاسي حظر التجول في كامل التراب الليبي، من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا، واستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

وأقفل القرار على مدى اليوم المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمتنزهات والنوادي والمحال التجارية، وتمنع إقامة الأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.ويستثنى من القفل العام شركات ومحلات المواد الغدائية والمخابز ومحطات الوقود، خلال فترة السماح بالتجول.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس إلى 3 حالات، مع الإعلان الرسمي عن إصابة حالتين جديدتين تضاف إلى حالة جرى اكتشافها الأسبوع الماضي. فيما رفعت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» التابعة لحكومة الوفاق توصيات بمجموعة من الإجراءات الاحترازية إلى المجلس الرئاسي بعد إعلان تسجيل الإصابتين.