انتشال صاروخ موجه بالليزر من منزل مواطن في منطقة السبعة

الصاروخ الذي جرى انتشاله من منزل مواطن بمنطقة السبعة. (عملية بركان الغضب)

انتشل عناصر إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، اليوم الأربعاء، خلال مواصلتهم عمليات التمشيط وإزالة الألغام بمناطق الاشتباكات جنوب طرابلس، صاروخ أرض - أرض موجه بالليزر من منزل مواطن في منطقة السبعة، كان يُهدّد حياة المواطنين في الأحياء السكنية، بحسب ما نشرته «عملية بركان الغضب» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت «عملية بركان الغضب» التي نشرت صورا للصاروخ بعد انتشاله وتأمينه إن «قذائف الهاوزر عيار 155 الموجهة بالليزر صينية الصنع تصنيع شركة التصنيع الشمالية الصينية (نورينكو) NORINCO للاستخدام في الجيش الصيني إضافة للتصدير في سوق السلاح العالمية».

وأضافت «عملية بركان الغضب» أن «أكثر من 1000 قذيفة من هذه القذائف تم تصديرها لدولة الإمارات لتزود مدفعيتها من G6 و M109A3 بهذه القذائف الموجهة»، مشيرة إلى أن الصفقة «تمت في العام 2007».

وأشارت «عملية بركان الغضب» إلى أن مركزها الإعلامي «كان قد عرض هذه الصواريخ أمام القنوات الفضائية والصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام في 29 يوليو الماضي ضمن نموذجين من الأسلحة الصاروخية التي تمكنت قواتنا البطلة من السيطرة عليها خلال عملية تحرير مدينة غريان» في يونيو 2019.