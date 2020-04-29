الاشتباه بإصابة حالة بفيروس كورونا في مصراتة

فحص كورونا لوافدين في مطار مصراتة الدولي في 22 مارس 2020 (الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد ببلدية مصراتة الاشتباه في إصابة حالة واحدة بالفيروس، وأخذ مسحات مخبرية منها عن طريق فريق الرصد والاستجابة وإرسالها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في انتظار نتائج التحاليل.

وأوضح الإيجاز الصادر عن اللجنة فجر اليوم الأربعاء، أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر، كشف على 13 حالة، غادر جميعها المركز بصحة جيدة، باستثناء الحالة المشتبه فيها.

وأشارت اللجنة إلى أن مركز الإيواء والعزل ببلدية مصراتة لم يستقبل أي حالات يوم أمس الثلاثاء، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وكذلك التقيد بحظر التجول.