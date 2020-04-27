3.4 مليار دولار عائدات الصادرات النفطية في الربع الأول من العام الجاري

فنيون في حقل زلطن للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي عائدات صادرات المنتجات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3.4 مليار دولار، مشيرة إلى تراجع الصادرات النفطية بنسبة 92.30 %.

وأوضحت، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن «إيرادات المنتجات النفطية في يناير بلغت 1.7 مليار، و555.5 مليون دولار في فبراير، و1.093 مليار دولار أميركي في شهر مارس. مشيرة إلى انخفاض المنتجات النفطية الى الصفر خلال شهر مارس نتيجة توقف المصافي بسبب الاقفالات غير القانونية.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 18 يناير الماضي حالة «القوة القاهرة»، بعد يوم من إيقاف صادرات النفط من موانئ «البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة»، واتهمت المؤسسة «القيادة العامة، وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية» بالوقوف وراء هذه «الإقفالات غير القانونية».

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وقال رئيس مؤسسة النفط مصطى صنع الله «تكبدت ليبيا خسائر هائلة خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك بسبب الإقفالات غير القانونية التي طالت العديد من منشآت النفط والغاز». ونبه صنع الله إلى أن «التآكل الناجم عن النفط الراكد والمياه المالحة داخل الأنابيب سيؤدي إلى أضرار ماديّة كبيرة، ممّا سيكلّفنا الملايين لإصلاحها بعد نهاية الأزمة»، وحذر من أن «الانخفاض في الإيرادات سيؤدي إلى تأخير الاستثمارات الحكومية في الخدمات العامة».

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي مؤخرا بمعدل 200 مليون قدم مكعبة يوميا بسبب إقفال صمام سيدي السائح، وفق بيانات مؤسسة النفط.، فيما ناشدت الشركة العامة للكهرباء المواطنين، ليل الأحد - الاثنين التدخل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح.

وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إنها نحول إيرادات مبيعات منتجات النفط والغاز إلى المصرف المركزي؛ ولا تتخذ المؤسسة أي قرارات بشأن كيفية إنفاق الإيرادات المباشرة التي تحققها.