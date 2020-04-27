صنع الله: الإقفالات النفطية تؤخر الاستثمارات الحكومية في الخدمات العامة

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

قال رئيس مؤسسة النفط مصطى صنع الله: «تكبدت ليبيا خسائر هائلة خلال الربع الأول من العام 2020، وذلك بسبب الإقفالات غير القانونية التي طالت العديد من منشآت النفط والغاز».

ونبه صنع الله، في بيان إلى أن «التآكل الناجم عن النفط الراكد والمياه المالحة داخل الأنابيب سيؤدي إلى أضرار مادية كبيرة، مما سيكلفنا الملايين لإصلاحها بعد نهاية الأزمة»، وحذر من أن «الانخفاض في الإيرادات سيؤدي إلى تأخير الاستثمارات الحكومية في الخدمات العامة».

ووفق أرقام صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط فإن إجمالي عائدات المنتجات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3.4 مليار دولار، حيث تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 92.30%.

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وأوضحت، المؤسسة في بيان صادر اليوم، أن «إيرادات المنتجات النفطية في يناير بلغت 1.7 مليار، و555.5 مليون دولار في فبراير، و1.093 مليار دولار أميركي في شهر مارس. مشيرة إلى انخفاض المنتجات النفطية الى الصفر خلال شهر مارس نتيجة توقف المصافي بسبب الاقفالات غير القانونية.



يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 18 يناير الماضي حالة «القوة القاهرة»، بعد يوم من إيقاف صادرات النفط من موانئ «البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة»، واتهت المؤسسة « القيادة العامة، وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية» بالوقوف وراء هذه «الإقفالات غير القانونية».