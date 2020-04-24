توزيع 300 أسطوانة غاز طهي في طرابلس

مسؤولان عن توزيع أسطوانات الغاز في العاصمة، 23 أبريل 2020، (بلدية طرابلس المركز)

وزعت بلدية طرابلس المركز 300 أسطوانة غاز طهي على المنازل، ضمن الخدمة التي أطلقتها في ظل الأوضاع الحالية، ومواجهة توابع جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستهدف القائمون على تلك الخدمة المواطنين في محلة بلخير وعمر المختار وميدان الشهداء، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

يذكر أن البلدية تنفذ عدة خدمات حالية في ظل الجائحة، منها «تطهير وتعقيم الشوارع، وتوفير الخبز والمواد الغذائية إلى المنازل، وتنظيم المصارف وآلية التعليم عن بعد مع مراقب التعليم».

ومع حلول شهر رمضان الكريم، تنشط الحملات الخيرية التي تستهدف مساعدة الأسر المحتاجة، إذ اطلقت هيئة الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، حملة لتوزيع 700 سلة غذائية، وذلك من القاعة الكبرى بالمدينة الرياضية في طرابلس.