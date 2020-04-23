السطو على 4 سيارات مخصصة لبلديات الجنوب في غريان

أكد مصدر أمني من غريان لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم الخميس، السطو على أربع سيارات كانت في طريقها إلى بلديات الشويرف وبنت بية ووادي عتبة وبراك الشاطئ في الجنوب، بعد تسلمها من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لمساعدة تلك البلدية على مجابهة فيروس «كورونا».

وأوضح المصدر الأمني أن حادثة السطو وقعت داخل الحدود الإدارية لبلدية غريان، نافيا أن تكون المعدات الطبية التي كانت برفقة تلك السيارات قد تعرضت للسطو، مشيرا كذلك إلى أن هناك جهودا تبذل من أجل استرجاع هذه السيارات.

يشار إلى أن حكومة الوفاق سلمت قبل يومين بلديات الجنوب معدات ومستلزمات طبية وسيارات لدعمها في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.