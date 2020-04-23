السطو على 4 سيارات مخصصة لبلديات الجنوب في غريان

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 23 أبريل 2020, 09:00 مساء

أكد مصدر أمني من غريان لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم الخميس، السطو على أربع سيارات كانت في طريقها إلى بلديات الشويرف وبنت بية ووادي عتبة وبراك الشاطئ في الجنوب، بعد تسلمها من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لمساعدة تلك البلدية على مجابهة فيروس «كورونا».

وأوضح المصدر الأمني أن حادثة السطو وقعت داخل الحدود الإدارية لبلدية غريان، نافيا أن تكون المعدات الطبية التي كانت برفقة تلك السيارات قد تعرضت للسطو، مشيرا كذلك إلى أن هناك جهودا تبذل من أجل استرجاع هذه السيارات.

يشار إلى أن حكومة الوفاق سلمت قبل يومين بلديات الجنوب معدات ومستلزمات طبية وسيارات لدعمها في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عائلة ستيفن هوكينغ تتبرع بجهازه للتنفس الصناعي
ثقافة وفن
«المركزي» في بنغازي يعلن مواقيت عمل المصارف في رمضان
ليبيا
رسميا .. إصابة أول حيوانين منزليين بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
طب وصحة
«المركزي» في بنغازي ينتقد الحكومة الموقتة: انكمشت حتى بلغ الدين العام سقفه ...
ليبيا
معهد أميركي يحذر من تبعات «كارثية» حال تفشي «كورونا» في ليبيا
ليبيا
دفن جثمان رئيس الوزارء الأسبق عبدالرحيم الكيب بالمقبرة الإسلامية في برمنغهام ...
ليبيا
عباس: سنعتبر كل الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل لاغية إذا ضمت الأخيرة الضفة المحتلة
عربى
إعلان أول حالة وفاة في الدوري الإنجليزي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
دار الإفتاء المصرية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان للعام 1441 هجريا
عربى
بسبب «كورونا».. «الصحة العالمية» توصي بتجميد نشاط كرة القدم لأجل غير مسمى
رياضة عالمية
ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية (فيديو)
دولى
الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين دون دخول المصلين
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الولايات المتحدة: حالات التسمم بالمواد المنظفة ترتفع