إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا والحصيلة ترتفع إلى 60

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

سجلت ليبيا إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد، وفق ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 60 حالة.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم أمس الأربعاء، 97 عينة ليتأكد إصابة حالة جديدة بالفيروس، فيما ظهرت نتائح باقي العينات سلبية.

ولم تسجل ليبيا إلى الآن سوى حالة وفاة وحيدة جراء الإصابة بالفيروس، تعود إلى سيدة مسنة تبلغ 85 عامًا، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 19 بعدما أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة الأربعاء خروج الحالات الأربع المسجل إصابتها بالفيروس في بنغازي من مركز العزل الطبي بمستشفى الكويفية.

وأعلنت اللجنة العليا لمجابهة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، مساء الأربعاء، استمرار حظر التجول المفروض على المناطق الخاضعة لسلطتة في شهر رمضان وذلك لمدة 12 ساعة يوميًا على أن يبدأ من السادسة مساءً بدلًا من السابعة. فيما يستمر سريان حظر التجول الكلي في مناطق سيطرة حكومة الوفاق والذي دخل حيز التنفيذ منذ الجمعة الماضية ولمدة 10 أيام.