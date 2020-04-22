ضبط تشكيل عصابي سرق مدرسة وعيادة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 10:45 صباحا
تشكيل عصابي ارتكب سرقات في بنغازي، 22 أبريل 2020، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي تشكيلا عصابيا تورط في سرقة مدرسة وعيادة، إضافة إلى جرائم سطو أخرى.

وكانت البداية حين وردت معلومات إلى القسم بتعرض مدرسة خاصة إلى السرقة وتلفيات بإحدى المناطق في بنغازي، حيث أمكن رصد مرتكبي الواقعة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وباستكمال التحقيقات، اتضح أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا عمليات سرقة أخرى، حيث تم تحديد أماكن أربعة منهم، وإحضار أحدهم إلى مركز شرطة الكويفية.

اقرأ أيضا: مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل القبض على عصابة سرقة المحال التجارية خلال الحظر

ودل المتهم على رفاقه في تلك العمليات، حيث تم إحضارهم، واعترفوا بارتكاب تلك الوقائع، ومنها السطو على محل لبيع المواد الغذائية وعيادة، وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية معهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وفي مارس الماضي، تمكن أمن بنغازي من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية أثناء فترة حظر التجول المفروضة في المدينة، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متظاهرو لبنان يعودون إلى الشوارع «في سياراتهم» بسبب «كورونا»
عربى
الرئاسة الجزائرية: التحفظ على تعيين لعمامرة مبعوثا إلى ليبيا «إخفاق للأمين العام...
ليبيا
رويترز: ترامب سيدرس وقف واردات النفط من السعودية
اقتصاد
انتشار واسع لمقطع فيديو لشرطي يغني الأوبرا
منوعات
معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
وفاة عبدالرحيم الكيب إثر نوبة قلبية
ليبيا
ماذا يعني انهيار سعر عقود الخام الأميركي إلى ما دون الصفر؟
ليبيا
قرار أممي يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لـ«كورونا» بصورة «عادلة»
دولى
السعودية تعلن تعليق الصلوات الخمس والتراويح بالحرمين في شهر رمضان
عربى
بالصور.. «صحة الموقتة» تحتفل بانتهاء الحجر الصحي للعناصر الطبية بمستشفي الكويفية...
ليبيا
«هاليبورتون» الأميركية تعلن خسارتها مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط
اقتصاد
«الصحة العالمية»: «لم نخفِ شيئا عن الولايات المتحدة» فيما يتصل بـ«كوفيد-19»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترامب يعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يوما قابلة للتمديد