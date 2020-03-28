مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل القبض على عصابة سرقة المحال التجارية أثناء الحظر

عدد من عناصر التشكيل العصابي المقبوض عليهم في بنغازي. (مديرية الأمن)

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على تشكيل عصابي يقوم بسرقة المحال التجارية أثناء فترة حظر التجول المفروضة في المدينة، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وقام ضباط وأفراد مركز شرطة البركة بعملية القبض، بعد ورود عدة شكاوى من أصحاب المحلات، وتبين أن أفراده يحملون جنسية دولة تشاد، وهم مطلوبون من جهات أمنية عدة، قبل أن يلقى القبض عليهم ويقدمون إلى جهات الاختصاص لمحاكمتهم، وإعادة المسروقات، حسبما أكدت المديرية في بيان، اليوم السبت.

واختص التشكيل بسرقة بعض المحال الخاصة ببيع الهواتف المحمولة والمواد الغذائية؛ لكن بعد الشكاوى من هذه الجرائم، تم تكليف أعضاء التحريات بمركز شرطة البركة بالانتقال لجمع المعلومات من المصادر الموثوق بها، وبالحصول على بعض المقاطع من الكاميرات المراقبة المحيطة بهذه المحال وبجمع المزيد من المعلومات من بعض مصادر وحدة التحريات، أسفر عن تحديد المتهمين.

وبعد صدور تعليمات تطبيق حظر التجوال وعند مرور دوريات مركز شرطة البركة في شارع عشرين، شاهدوا ثلاثة أشخاص من ذوي البشرة السمراء حاولوا الفرار، قبل القبض عليهم.

وبالانتقال بالمتهمين إلى مركز الشرطة وبالاستدلال معهم، عثر بحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، 14 جهازا منها حديث الصنع، واعترفوا بسرقة تسعة محلات داخل المركز وتحديداً في شارع عشرين، كما قاموا ببيع باقي الأجهزة داخل مدينة بنغازي، وكذلك جهاز حاسوب محمول (لاب توب) قاموا ببيعه لشخص من مدينة سبها.

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وأثناء مرحلة استجواب المتهمين، تبين وجود شخصين آخرين شاركا في عمليات السرقة تم ضبطهما واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة واستدعاء أصحاب المحال للتعرف على المسروقات.

كما تبين أن المتهمين مطلوبون لدى عدة جهات أمنية، وهي مركز شرطة الكويفية ومركز شرطة بوعطني وقسم البحث الجنائي بمديرية الأمن والإدارة العامة للبحث الجنائي.