السفير البريطاني يُعزي أسرة الطبيب الليبي الصادق الهوش بعد وفاته بفيروس «كورونا»

السفارة البريطانية في ليبيا, (الإنترنت)

قدم السفير البريطاني في ليبيا، نيكولاس هوبتون، تعازيه لأسرة الطبيب الليبي الصادق الهوش، الذي توفي اليوم في المملكة المتحدة إثر إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وقال هوبتون في بيان للسفارة اليوم: «من المحزن جدا خبر وفاة الطبيب الليبي، الصادق الهوش... تعازينا الحارة لأفراد أسرته».

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كما قدم «خالص الشكر لكل ما قدمه (الهوش) لهيئة الصحة البريطانية، وللعديد من الليبيين الذين يقومون بنفس المجهودات».

وتوفى اليوم الثلاثاء، طبيبان ليبيان، في المملكة المتحدة نتيجة إصابتهما بفيروس «كورونا» خلال الأيام الماضية.

ووفق مصادر طبية، توفي الطبيب الليبي الدكتور يونس رمضان التينز، كبير المفتشين الصحيين في مجلس بلدية هارينغاي بشمال لندن، بعد إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، وفارق الحياة فجر اليوم بأحد مستشفيات لندن.

كما توفي الطبيب الليبي الصادق الهوش، أخصائي جراحة العظام والمفاصل بمدينة ليفربول البريطانية، بعد إصابته بفيروس «كورونا» ودخوله العناية القصوى.