وفاة طبيبين ليبيين بفيروس «كورونا» في بريطانيا.. ووداع مهيب لأحدهما (فيديو)

طبيبان ليبيان توفيا بفيروس كورونا في بريطانيا, 21 أبريل 2020. (الإنترنت)

أعلنت مصادر طبية اليوم، وفاة طبيبين ليبيين، في المملكة المتحدة نتيجة إصابتهما بفيروس «كورونا» خلال الأيام الماضية.

ووفق المصادر، توفي الطبيب الليبي الدكتور يونس رمضان التينز، كبير المفتشين الصحيين في مجلس بلدية هارينغاي بشمال لندن، بعد إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، وفارق الحياة فجر اليوم بأحد مستشفيات لندن.

كما توفي الطبيب الليبي الصادق الهوش، أخصائي جراحة العظام والمفاصل بمدينة ليفربول البريطانية، بعد إصابته بفيروس «كورونا» ودخوله العناية القصوى.

فيما أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، موكب توديع الدكتور الهوش، الذي أظهر عددًا من محبيه وطلبته يودعون جثمانه أثناء خروجه من المستشفى الذي كان يعمل فيه.