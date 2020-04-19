«الواحة للنفط» تسلم مديرية أمن تازربو مواد طبية ووقائية

مواد طبية ووقائية تسلمتها مديرية أمن تازربو. (صفحة شركة الواحة للنفط على فيسبوك)

أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم الأحد، تسليم مواد طبية ووقائية إلى مديرية أمن تازربو جنوب شرق البلاد، للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، مساء أمس السبت.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه العملية جاءت بتوجيهات من المؤسسة الوطنية للنفط للشركات العاملة في نطاق مناطق عملياتها.

وأوضحت الشركة أن عملية التسليم جرت بإشراف من مراقب حقل «جالو 59»، حيث شملت المواد الطبية والوقائية عددًا من الكمامات والقفازات وأغطية للرأس وأحذية ونظارات حماية ومعقمات للأسطح والمكاتب والأرضيات ومعقم جل لليدين وأجهزة وكمية من الكحول.

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وأمس السبت، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إدارة التنمية المستدامة التابعة لها سلمت مواد طبية إلى بلديات أوباري والغريفة وبنت بية وغات ووادي عتبة ومرزق، ضمن مبادرة «الجار الطيب» التي تبنتها المؤسسة لتوفير خدمات تساهم في النهوض بقطاعات مختلفة بالمناطق المجاورة لها.

وتشمل الشحنة أقنعة واقية، ونظارات وقاية، وبدل حماية مختلفة الأنواع، ومحاليل تطهير، ومطهرات وغيرها من المستلزمات الطبية، التي تستخدَم في الوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مؤسسة النفط بموقع «فيسبوك».