وصول شحنة معدات وقاية من «كورونا» إلى بلديات الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 10:15 مساء
جانب من أعمال تسليم الشحنة في حقل الشرارة، 18 أبريل 2020. (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، تسليم إدارة التنمية المستدامة التابعة لها مواد طبية إلى بلديات أوباري والغريفة وبنت بية وغات ووادي عتبة ومرزق، وذلك ضمن مبادرة «الجار الطيب» التي تبنتها المؤسسة لتوفير خدمات تساهم في النهوض بقطاعات مختلفة بالمناطق المجاورة لها.

وتشمل الشحنة أقنعة واقية، ونظارات وقاية، وبدل حماية مختلفة الأنواع، ومحاليل تطهير، ومطهرات وغيرها من المستلزمات الطبية، التي تستخدَم في الوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مؤسسة النفط بموقع «فيسبوك».

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وقال مدير إدارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط، مختار عبد الدائم، إن الشحنة هي الأولى، ومن المقرر تسليم مزيد الشحنات إلى مدن الجنوب للمساعدة في الوقاية من فيروس «كورونا» بتلك المناطق، وأشاد بجهود حقل الشرارة في تقديم المساعدة في تسليم وتسلم الشحنة.

وحضر مراسم التسليم عميد بلدية وادي عتبه المكلف محمد نظيف، وعضو المجلس البلدي وادي عتبه موسى حسن، ومدير الخدمات الصحية وادي عتبة إبراهيم سنوسي، وعميد بلدية مرزق إبراهيم صالح، وعميد بلدية غات المكلف فاطمة سيدي، وغيرهم من المسؤولين ببلديات الجنوب.

 

جانب من أعمال تسليم الشحنة في حقل الشرارة، 18 أبريل 2020. (مؤسسة النفط)
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