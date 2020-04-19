لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: سحب 1000 عينة لإجراء دراسة عن الفيروس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 01:15 صباحا
شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، سحب 1000 عينة لأول مرة على مستوى البلدية لإجراء دراسة عن فيروس «كورونا» بالمدينة، وذلك بالتعاون بين باحثين بكلية الطب البشري جامعة مصراتة ومركز مصراتة الطبي ومراقبة التعليم.

وقالت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،إن مركز العزل والإيواء ببلدية مصراتة لم يسجل دخول أية حالات السبت، لافتة إلى كشف مركز شهداء الزروق على 7 حالات، وتواصله مع فريق الرصد والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية لحالة واحدة لإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وأشار البيان إلى أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر، كشف على حالتين داخل المركز، مؤكدًا أن جميع الحالات بصحة جيدة، ولا تعاني من أعراض «كورونا».

 وكشفت اللجنة عن تفعيل منظومة الكشف المبكر لتتبع الحالات والرصد والمتابعة، التي تربط جميع اللجان المتفرعة من اللجنة العليا بمعلومات المواطنين المتواصلين مع اللجان عبر الهاتف، أو القادمين لمراكز الكشف المبكر، وكل ما يستجد في حالاتهم بعد الكشف والمتابعة.

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