لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة تحذر من تبعات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 12:54 صباحا
شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

حذر الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجاية لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الدكتور فتحي الزواوي، الأربعاء، من خطورة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي فيروس «كورونا» المستجد في المدينة.

ودعا الناطق الرسمي كافة القاطنين بالبلدية إلى لالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون في تطبيقها، محذرًا من العقوبات حال المخالفة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة لجنة مجابهة كورونا ببلدية مصراتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويأتي تحذير اللجنة في وقت ارتفع عدد مصابي فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا  إلى 35 مصابًا، بعدم أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت متأخر الثلاثاء عن تسجيل 9 إصابات جديدة في أكبر إحصائية للمصابي الفيروس خلال يوم واحد منذ بدأ انتشاره في البلاد.

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