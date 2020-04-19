موقع تونسي: ألف عالق بمعبر رأس إجدير من الجانب الليبي يعيشون كارثة إنسانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 12:30 صباحا
معبر رأس جدير على الحدود الليبية التونسية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال موقع السفير التونسي، السبت، إن نحو ألف تونسي عالقين إلى الآن في معبر رأس إجدير في الجانب الليبي يعيشون «كارثة إنسانية واجتماعية»، بعدما تعاملت معهم السلطات التونسية بـ«التسويف» و«تقاعست عن إدخالهم» لما يزيد عن أسبوعين.

وأوضح أحد العالقين بالمعبر، ويدعى فيصل، للموقع التونسي، أن الأوضاع الإنسانية بالجانب الليبي من المعبر «دقيقة جدًا» خاصة في ضوء وجود تونسين عالقين لمدة تتجاوز الأسبوعين، يعيشون «في العراء» ينتظرون ساعة «الإفراج» دون أن يفهموا هذا «البطء الشديد في عملية إدخالهم إلى بلادهم في هذه الفترة الحساسة والدقيقة» التي تمر بها البلاد وكل دول العالم.

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وأشار فيصل إلى إدخال مائتي عالق إلى تونس اليوم، من نحو ما يزيد عن تسعمائة تونسي، لكنه عاد ولفت إلى أن عددًا جديدًا من التونسين وفد إلى البوابة من الجانب الليبي، وقال:«كل هؤلاء ينامون حاليا في العراء في موقع ثكنة الشرطة الليبية مفترشين التراب ينتظرون ساعة الإفراج، وقد تملكهم الشعور بالغبن والظلم وهم لا يعرفون السبب وراء كل هذا التقاعس والتباطئ في حلحلة ازمتهم».

ونقل «السفير» عن التونسي العالق قول إن المسؤولين بولاية مدنين «تجاهلوهم بعد أن وعدهم الوالي في البداية بحل مشكلتهم في أقرب وقت»، مشيرًا إلى أن العالقين كافة أبدوا استعدادهم التام للخضوع للحجر الصحي الإجباري وجميع الإجراءات الروتينية سواء الأمنية او الديوانية.

وكان موقع «تونس كوب» التونسي قال في 12 أبريل الجاري، إن 300 مواطن ليبي من سائقي الشاحنات العالقين بمعبر رأس إجدير الحدودي من الجانب التونسي يعيشون «وضعًا صعبًا»؛ جراء منع السلطات الليبية عودتهم إلى وطنهم بسبب التخوف من انتشار فيروس «كورونا» المستتجد.

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