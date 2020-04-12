موقع تونسي: 300 مواطن ليبي عالقون بمعبر رأس إجدير مهددون بالجوع والعطش

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 01:36 صباحا
معبر رأس إجدير الحدودي بين ليبيا وتونس. (أرشيفية: الإنترنت).

قال موقع «تونس كوب» التونسي إن 300 مواطن ليبي من سائقي الشاحنات العالقين بمعبر رأس إجدير الحدودي من الجانب التونسي يعيشون «وضعًا صعبًا»؛ جراء منع السلطات الليبية عودتهم إلى وطنهم بسبب التخوف من انتشار فيروس «كورونا» المستتجد.

وقال الموقع إن العالقين طالبوا السلطات التونسية والليبية التدخل وإيجاد حل لوضعهم ولما يحملونه على شاحناتهم من بضائع بعدما باتت مهددة بالتلف.

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وأشار «تونس كوب» إلى إن هؤلاء العالقين أنفسسهم باتوا مهددين بالجوع والعطش بعد انتهاء ما لديهم من سيولة مالية

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