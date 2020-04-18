البعثة الأممية: مساعدات طبية في طريقها إلى ليبيا لمواجهة «كورونا»

طائرة تحمل المساعدات الطبية المقدمة إلى ليبيا. (البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، تقديم مساعدات طبية للمساهمة في مواجهة فيروس «كورونا المستجد» في طريقها إلى ليبيا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.



وأوضحت البعثة، في بيان، أن هذه الإمدادات والمعدات الواقية من فيروس «كورونا» جزء من سلسلة رحلات تصل إلى 95 دولة حول العالم، وتشارك فيها منظمة الأمم المتحدة الدولية، لتعبر عن تضامنها مع الشعوب.

اقرأ أيضا: وصول 10 آلاف قطعة طبية من بلجيكا لسحب عينات فيروس «كورونا»

قبل ذلك، سلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لبلدية جنزور، للمساعدة في مواجهة وباء «كورونا».

وقالت المفوضية في بيان، اليوم، إن هذه الخطوة تأتي «استمرارا لدعمها للشعب الليبي وللقطاع الصحي، مما يسهم في استجابة أفضل لحالات الطوارئ الطبية المتعلقة بالنزاع الحاد وحالات الإصابة المحتملة بالفيروس».