وصول 10 آلاف قطعة طبية من بلجيكا لسحب عينات فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 10:59 صباحا
طائرة تحمل معدات طبية في مطار مصراتة الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، المركز الوطني لمكافحة الأمراض شحنة قادمة من بلجيكا، عبارة عن عشرة آلاف قطعة من أدوات سحب العينات، الخاصة بفيروس «كورونا المستجد» التي يجرى فحصها بالمختبر الخاص بالمركز.

وتتمثل الشحنة في عشرة آلاف قطعة من الأداة «Nasal Swab» المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص «PCR» الخاص بالكشف عن الفيروس، وقد وصلت الشحنة من بلجيكا عبر مطار مصراتة الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال»، اليوم السبت.

وجرى الإعلان عن وصول شحنة معدات وقاية شخصية خاصة بالممارسين الصحيين العاملين في غرف العزل من بلجيكا أيضا السبت الماضي، فضلاً عن 25 ألف اختبار سريع للكشف عن الفيروس. ووصلت الشحنة عبر مطار مصراتة الدولي، وضمت كذلك خمسة آلاف قطعة من بدل العزل الواقية.

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من جهتها، قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إنها تسلمت مواد ومعدات مخبرية لإجراء 150 ألف فحص «pcr» من تركيا، بالإضافة إلى 200 ألف اختبار سريع للكشف عن الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن هذه اللوازم والمعدات خاصة بمختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتأتي تنفيذًا لبنود الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة سابقًا مع السلطات الصحية في تركيا، إذ بدأت الشحنات تصل تباعًا عبر الموانئ الليبية.

وأشارت إلى أن مدن سبها والزاوية ومصراتة، بالإضافة إلى عددٍ من المدن والمناطق الأخرى سيجري اعتماد المختبرات فيها من طرف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وستتسلم أجهزة «PCR» جديدة ليتسنى إجراء فحص العينات خلال فترة قصيرة، مما يساعد على عدم حجز المشتبه بإصابتهم لفترات طويلة لحين وصول نتائج الفحص من مدينة طرابلس.

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