الدولار يواصل موجة الارتفاع في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 12:58 مساء

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا جديدا اليوم، الخميس، مقابل الدينار في السوق الموازية، في ختام تداولات الأسبوع.

وارتفعت العملة الأميركية بفارق عشرة قروش، مسجلة 5.28 دينار مقارنة بـ5.18 دينار، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ويسجل الدولار ارتفاعات متوالية في السوق الموازية منذ قرار المصرف المركزي الأسبوع الماضي فتح منظومة الاعتمادات المستندية للسلع الغذائية والدوائية.

وصعد اليورو إلى 5.68 دينار مقابل 5.62 دينار بفارق ستة قروش، فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.52 دينار مقارنة بـ6.43 دينار. وفي حين استقرت الليرة التركية عند سعر صرف 0.76 دينار الذي سجله أمس، فيما ارتفع الدينار التونسي إلى 1.80 دينار مقابل 1.78 دينار بفارق قرشين اثنين.
 

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