«يونيسف» توفر 122 طن أدوية لـ 225 ألف امرأة وطفل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 02:40 مساء
مساعدات طبية مقدمة من يونيسف إلى ليبيا، 13 أبريل 2020، (صفحة مكتب المنظمة في ليبيا على فيسبوك)

أعلن مكتب منظمة يونيسف في ليبيا توفير 122 طنًّا من الأدوية سيستفيد منها نحو 225 ألف امرأة وطفل.

وأشار المكتب إلى أن هذه اللوازم ضرورية لتنفيذ برنامج متكامل لصحة الأم والطفل، كما ستكفل تعزيز خدمات الصحة الأولية الجيدة والخدمات المنقذة لحياة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال، وستسهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية والتغذية لتفادي الأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الفئات السكانية المستضعفة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وحددت «يونيسف»، بالتشاور مع وزارة الصحة في حكومة الوفاق، المرافق الصحية الأكثر احتياجًا، بما في ذلك الموجودة في البلديات المتضررة من تدفقات الهجرة، لتصل إلى 34 مرفقًا صحيًّا في 26 بلدية.

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وتتضمن البرامج التي تدعمها اليونيسف بناء قدرات الطاقم الطبي المعني لتقديم خدمات صحة الأم والطفل والتغذية وفقاً للمعايير الدولية؛ وتعزيز نظام المعلومات الصحية لدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة.

وقال ممثل المنظمة في ليبيا، عبد الرحمن غندور، إن هذه الشحنة تهدف إلى تحسين خدمات إنقاذ الحياة للأمهات وأطفالهن في ليبيا في 26 بلدية، خاصة خلال فترة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

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