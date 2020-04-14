توزيع مساعدات على 295 أسرة في زليتن

مساعدات غذائية للأسر المحتاجة في زليتن، 13 أبريل 2020ـ (صفحة البلدية على فيسبوك)

وزع صندوق الزكاة في بلدية زليتن مساعدات على 295 أسرة، بإجمالي 1818 فردا.

جاء ذلك خلال اليوم الأول من الحملة التي أطلقها فريق معا نتعافى، بدعم من رجال أعمال، تحت شعار معا لأجل زليتن، لمساعدة الأسر المحتاجة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وتتضمن المساعدات المقدمة سلات غذائية إضافة إلى مواد التنظيف، والعمل جار لتقديم المساعدات إلى باقي الأسر المسجلة داخل صندوق الزكاة.

وفي حين سعى المجلس البلدي زليتن إلى زيادة المخصصات من أسطوانات غاز الطهي، إذ تقدم بطلب إلى شركة البريقة لتسويق النفط بتخصيص ست شحنات يوميا للمدينة، بما يتناسب مع الكثافة السكانية في البلدية.