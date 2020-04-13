تشغيل محطة شحن الغاز المسال في مجمع مليتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 01:04 صباحا
محطة شحن الغاز المسال في مجمع مليتة, 12 إبريل 2020 (شركة مليتة لتوزيع النفط)

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، عن استكمال تجارب التشغيل لمحطة شحن الغاز المسال (الدرجة التجارية الليبية) في شاحنات مخصصة لذلك بمجمع مليتة الصناعي.

وبحسب بيان للشركة اليوم، تم التشغيل في الأسبوع الأول من أبريل الحالي، إذ يتم نقل الغاز المسال من مجمع مليتة إلى محطة تعبئة إسطوانات الغاز الموجودة في مدينة الزاوية عن طريق شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

وكشف البيان عن استخدام تقنية شحن تمتاز بدرجة عالية من الكفاءة والدقة في تنفيذ هذه المحطة، كما تم تجهيزها بنظام الكشف عن الحريق وتسرب الغاز، ونظام إطفاء يعمل تلقائيًا حال نشوب حريق أو وجود تسرب غاز.

ولفتت الشركة إلى الأخذ في الاعتبار إمكانية إضافة ذراع شحن أخرى حال الحاجة لزيادة كميات الشحن من هذه المحطة إلى شاحنتين في نفس الوقت، مع العلم أن المحطة حالياً يمكنها تعبئة شاحنة بسعة 20 طنا في ساعة ونصف.

وتشتغل المحطة بكفاءة عالية بعد تنفيذ العديد من الشحنات التجريبية، وتتم متابعة عمليات الشحن والقياس عن طريق نظام شحن آلي موجود في غرفة تحكم معدة لذلك، وفق البيان.

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