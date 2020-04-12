«خارجية الوفاق» تعلن إجراءات لمعالجة أوضاع العالقين في تونس ومصر وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 05:28 مساء
الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي. (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي، الأحد، أن اللجنة المعنية بمعالجة أوضاع المواطنين العالقين في الخارج خلصت إلى عدة إجراءات لمعالجة أوضاع المواطنين العالقين في مصر وتونس وتركيا.

وأوضح القبلاوي في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أبرز هذه الإجراءات تشمل «البدء في حجر العالقين لمدة 14 يومًا في كل من تونس ومصر وتركيا» و«إجراء التحاليل اللازمة قبل دخول العالقين في الحجر، على أن يعاد التحليل المتعلق بفيروس كورونا بعد 14 يومًا».

وأكد القبلاوي أنه سيجري تخصيص مبالغ مالية للسفارات لتقديم المساعدات اللازمة للعالقين في مختلف الدول الأخرى غير المذكورة للحد من الصعوبات التي يواجهونها، موضحًا أن عملية الحجر الصحي في الدول الموجود فيها المواطنون العالقون جاءت بناءً على توصيات من وزارة الداخلية لصعوبة تطبيقه في الداخل.

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يشار إلى أن اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» التابعة لحكومة الوفاق، وضعت في اجتماعها، الخميس الماضي، بروتوكولًا علميًّا لعودة العالقين بالخارج، يضمن الموازنة بين عودتهم ودفع معاناتهم وحماية المجتمع الليبي من الجائحة في ظل التحديات التي تواجه النظام الصحي.

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