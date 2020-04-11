لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة تستنكر عودة الازدحام للمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 07:50 مساء
شعار بلدية مصراتة. أرشيفية: الإنترنت)

عبَّـر الناطق باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس «كورونا» ببلدية مصراتة، الدكتور فتحي الزواوي، عن استهجانه لعودة الازدحام في مدينة مصراتة بعد الاطمئنان لعدم وجود حالات جديدة في المدينة.

وأكد الزواوي خلال مؤتمر صحفي عن وضع الفيروس في البلدية، ضرورة الاستمرار في الخطوات الاحترازية الوقائية الهادفة لمنع تسلل الفيروس من جديد.

من جانبه قال رئيس الفريق العلمي باللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس «كورونا» ببلدية مصراتة، الدكتور محمد طرينة، إن إعلان حالات الشفاء من فيروس «كورونا» بالبلدية جعل هناك نوعًا من التراخي بين الأهالي، ما كان سببًا في عودة الازدحام إلى سابق عهده.

وحذر طرينة من خطورة هذا الوضع قائلًا:« هذا أمر سيئ، وستكون عواقبه وخيمة»، ودعا المصارف إلى إيجاد آليات تخدم المواطنين وتحد من الازدحام.

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