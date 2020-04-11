شركة الكهرباء تعلن دخول وحدتين بمحطتي مصراتة والخمس إلى العمل

المقر الرئيس للشركة العامة للكهرباء في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، دخول الوحدة الغازية الثانية المزدوجة بمحطة مصراتة، والوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس إلى العمل بعد تشغيلهما بالوقود الخفيف.

كما أكدت الشركة دخول وحدة التوليد الرابعة بمحطة الرويس والوحدة البخارية الثالثة بمحطة الخمس للعمل بعد تشغيلها بالوقود الثقيل على الشبكة الكهربائية، وذلك حسب بيان للشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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كان مدير دائرة الإعلام بالشركة محمد التكوري، قال في تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة إنه لم يتم فتح صمام الغاز المغذي لبعض محطات التوليد بالمنطقة الغربية، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى عدم استقرار شبكة الكهرباء، وعزل كثير من المناطق عن التغذية الكهربائية.

وأشار إلى استمرار الطرح اليدوي للأحمال لساعات طويلة في بعض المناطق، للمحافظة على استقرار الشبكة، مضيفا: هذا الوضع المأساوي للشبكة سيستمر إلى حين فتح الصمام.