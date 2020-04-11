شركة الكهرباء تعلن دخول وحدتين بمحطتي مصراتة والخمس إلى العمل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 02:42 مساء
المقر الرئيس للشركة العامة للكهرباء في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، دخول الوحدة الغازية الثانية المزدوجة بمحطة مصراتة، والوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس إلى العمل بعد تشغيلهما بالوقود الخفيف.

كما أكدت الشركة دخول وحدة التوليد الرابعة بمحطة الرويس والوحدة البخارية الثالثة بمحطة الخمس للعمل بعد تشغيلها بالوقود الثقيل على الشبكة الكهربائية، وذلك حسب بيان للشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: البعثة الأممية: لا ينبغي استخدام المياه والكهرباء كورقة ضغط أو «سلاح حرب»

كان مدير دائرة الإعلام بالشركة محمد التكوري، قال في تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة إنه لم يتم فتح صمام الغاز المغذي لبعض محطات التوليد بالمنطقة الغربية، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى عدم استقرار شبكة الكهرباء، وعزل كثير من المناطق عن التغذية الكهربائية.

وأشار إلى استمرار الطرح اليدوي للأحمال لساعات طويلة في بعض المناطق، للمحافظة على استقرار الشبكة، مضيفا: هذا الوضع المأساوي للشبكة سيستمر إلى حين فتح الصمام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مكافحة الأمراض»: ليبيا لم تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» الجمعة
ليبيا
الإيجازات الصحفية لترامب حول مستجدات «كورونا» فيها المسلي والمشين
دولى
تركيا تمنع مواطنيها من مغادرة منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة
دولى
جريدة «الوسط»: تصعيد ميداني ملفت في حرب العاصمة.. و«كورونا» يتقدم
ليبيا
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
خسائر «كورونا» تقلب معادلة ترامب في ليبيا
ليبيا
محلل سياسي: «كورونا» قد تفجر قنبلة اجتماعية واقتصادية وسياسية بشمال أفريقيا
ليبيا
السراج: وصلنا إلى طريق مسدود مع المصرف المركزي
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يخصِّص رقمًا ساخنًا للرد على استفسارات المواطنين بشأن «كورونا»
ليبيا
إرسال 30 طبيبا ليبيا إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
متعافٍ يروي مأساته مع «كورونا» والأعراض «الغريبة»
طب وصحة
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل الرجال هم الأسوأ حظا مع «كوفيد-19»؟