«أجوكو» تبحث الأزمة المالية بالشركة وسبل استمرار دفع الرواتب في الأشهر المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 02:23 مساء
جانب من اجتماع شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، 9 أبريل 2020 (صفحة الشركة على فيسبوك)

ناقشت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» الأزمة المالية التي تمر بها الشركة، وكيفية الاستمرار في دفع رواتب الموظفين، نتيجة عدم توافر الميزانيات والسيولة اللازمة لتسيير نشاطها وأعمالها.

وقالت الشركة إن مناقشة الأزمة المالية كانت على رأس أولويات اجتماع عقدته، الخميس الماضي، بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بتسيير العمل خلال الأزمة، مشيرة إلى أن الأزمة ألقت بظلالها على جميع الإدارات، وأن الاجتماع ناقش أيضا «دراسة سبل استمرار دفع الرواتب -حسب المتاح- خلال الأشهر المقبلة»، في ظل هذا الوضع المالي السيئ، حسب بيان للشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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كما ناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشركة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد في جميع مواقع وحقول الشركة، وصعوبة تنقل الأفراد خلال الوضع الراهن، والحظر القائم على التنقل بين المدن والمناطق.

وشددت إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة على اتباع الإجراءات الاحترازية من قبل جميع الإدارات والمستخدمين؛ حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

عدد من أعضاء مجلس إدرة شركة أجوكو يرتدون كمامات قبل الاجتماع لمناقشة الأزمة المالية. (الإنترنت)
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