خلال لقائهم بومطاري.. عمداء بلديات بالجنوب يتهمون «المركزي» بتأخير المرتبات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 06:44 مساء
وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري خلال لقائه عمداء ببلديات الجنوب، 9 أبريل 2020. (صفحة وزارة المالية على فيسبوك)

بحث وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، أمس الخميس، مع عدد من عمداء بلديات الجنوب معاناة أهالي المنطقة في ظل جائحة «كورونا» المستجد، وتعطل صرف المرتبات، وكذلك تأخر المخصصات المالية الأخرى للبلديات.  
 
وتطرق العمداء خلال الاجتماع، إلى تعطيل المصرف المركزي تسييل المرتبات والمليار دينار الذي خصص لتنمية الجنوب، بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السنة الماضية، والذي «زاد من معاناة الجنوب»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة المالية بموقع «فيسبوك».

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وأكد الوزير أن وزارته ستولي تسييل مخصصات بلديات الجنوب أولوياتها، لافتًا إلى التواصل مع وزير التخطيط المفوض لضرورة توطين مشاريع تنموية تستوعب شباب الجنوب الباحثين عن العمل وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية بتلك المناطق.

وطرح خلال هذا الاجتماع بشكل مفصل مشروع لائحة الإيرادات المحلية، وآليات التحصيل والإنفاق وذلك في إطار تعزيز الحكم المحلي، وتكسير قيود المركزية وصولا للتفعيل الأمثل لقانون الحكم المحلي، كما نُوقش قرار المجلس الرئاسي بشأن مخصصات البلدية لمواجهة خطر وباء «كورونا».

وفي هذا الصدد، أكد بومطاري أن قرار المجلس الرئاسي بات في موضع التنفيذ، وطمأن العمداء بأن هذه المبالغ في القريب العاجل جدا ستكون في الحسابات المصرفية للبلديات، وطالبهم بضرورة التقيد والالتزام بأوجه الصرف المحددة بالقرار والتعاون التام مع مؤسسات الدولة.

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