شركة الكهرباء: دخول المنطقتين الغربية والجنوبية في «إظلام تام»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 07:50 صباحا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء منذ قليل دخول المنطقتين الغربية والجنوبية في إظلام تام في بسبب إقفال صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح الذي يغذي بعض وحدات التوليد في المنطقة الغربية.

وأوضحت الشركة أن «المهندسين والفنيين بمحطات التحويل والتوليد وغرف التشغيل والتحكم تنادوا لبناء الشبكة»، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأقفلت «مجموعة مجهولة خط الغاز بمنطقة سيدي السائح» أمس الخميس، فيما حذرت شركة الكهرباء من استمرار قفل الصمام، وما يسببه من عجز كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية وبالتالي اللجوء إلى طرح الأحمال اليدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية، وفي وقت لاحق أعلنت الشركة فقد 1000 ميغاوات نتيجة القفل.

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