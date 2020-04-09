ضبط حاويتين محملتين بمعادن قبل تهريبهما من ميناء مصراتة

حاوية محملة بألواح معدنية في ميناء مصراتة، 7 أبريل 2020، (داخلية الوفاق)

ضبطت قوات الأمن حاويتين محملتين بمعادن ألومنيوم ونحاس في ميناء مصراتة البحري قبل تهريبهما.

جاء ذلك بعد ورود معلومات إلى مكتب التحري التابع للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوجود معادن جاهزة للتصدير بالمخالفة للقانون، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وعلى أثر ذلك، تواصلت الإدارة وجهاز المباحث الجنائية فرع الوسطى مع رئيس مركز جمرك الميناء من أجل إعادة تفتيش الحاويتين، وتم التأكد من المعلومة الواردة بوجود المعادن داخلها.

وأشار البيان إلى إيقاف عملية التصدير والتحفظ على الحاويتين دخل ميناء مصراتة، وجارٍ العمل على ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.