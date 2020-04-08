تجهيز مركز لعلاج مصابي «كورونا» في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 11:15 مساء
جانب من تجهيز مركز العزل بالزاوية، 8 أبريل 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، تجيهزها مركز متخصص لعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد» في مدينة الزاوية، وذلك في إطار خطتها الهادفة إلى تجهيز مراكز العزل الصحي.

وتبلغ السعة السريرية للمركز 21 سريرًا، خُصِّصت 6 أسرَّة منها كعناية فائقة، كما يحوي المركز مختبرًا طبيًّا ومخزنًا للمستلزمات الطبية، ودورات مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، كما يحتوي كذلك على غرف للأطباء والتمريض، وذلك حسب بيان منشور لوزارة الصحة.

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وأشار البيان إلى تزويد المبنى بمولد كهربائي بقدرة «250 ك ف أ» ومنظومات لتجديد الهواء، وكاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار حرائق، ومخارج للغازات الطبية، إلى جانب تزويد المبنى كذلك بمولدات القدرة غير المنقطعة ( UPS) داخل غرف العناية والمختبر.
 

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