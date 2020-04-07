تصل لـ10 آلاف دينار شهريا.. «صحة الوفاق» تصرف مكافأة مالية للعناصر الطبية بمراكز العزل

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

قرر وزير الصحة بحكومة الوفاق، الدكتور أحميد بن عمر، صرف مكافأة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية والخدمية من العاملين بمراكز العزل ومراكز الكشف المعتمدة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

«صحة الوفاق» تتسلم معدات خاصة بمراكز معالجة مصابي «كورونا»

وبحسب بيان للوزارة نشرته إدارة الخدمات الصحية طرابلس اليوم، فإن مكافأة العنصر الطبي ستكون عشرة آلاف دينار شهريا، بينما للعنصر الطبي المساعد ثمانية آلاف دينار، وللعنصر التسييري والخدمي ستة آلاف دينار شهريا.

وأوضح البيان أن المكافأة المالية ستحتسب من تاريخ دخول أول حالة مصابة لمركز العزل أو الكشف.