«بلدي غدامس» يستلم 3 سيارات لمواجهة أزمة فيروس كورونا

السيارات الثلاث أما مقر المجلس البلدي غدامس. (بلدي غدامس)

أعلن المجلس البلدي غدامس، استلامه 3 سيارات لمواجهة أزمة فيروس كورونا وفقا للإجراءات الاحترازية الوقائية.

وقال المجلس في بيان مقتضب الأربعاء استلمنا من «وزارة الصحة ووزارة الحكم المحلي لمجابهة وباء فيروس كورونا عدد ثلاثة سيارات واحدة للاسعاف وأخرى للرش الردادي اما الثالثة فهي للطبيب المتجول».

ولفت المجلس البلدي إلى استلامه «كمية من المواد الواجب توفرها لمجابهة الجائحة مثل الأقنعة والقفازات والمطهرات».

وأشار المجلس البلدي إلى أن «هذه السيارات السالفة الذكر تنضم إلى عدد السيارات العاملة في الحملة المستمرة منذ بداية الأزمة للقضاء على هذه الجائحة».

يذكر أن إدارة مستشفى غدامس العام، أعلنت الجمعة الماضية، عن تعذر قبول أي حالات مرضية عدا حالات غسيل الكلى والجلطات الدماغية والولادات القيصرية، وذلك دون توضيح لمسوغات قرارها.

وقالت إدارة المستشفى إنه لن يتم القبول أو السماح باستقبال أي حالة دون تنسيق مسبق مع الأطباء، وطالبت المواطنين بالالتزام بالتعليمات، وذلك في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

توقف قبول حالات تحتاج إلى جراحة بمستشفى غدامس

وكان المستشفى أعلن في فبراير من العام الماضي، توقف قبول حالات الولادة الطبيعية والقيصرية والحوادث الطارئة التي قد تحتاج إلى تدخل جراحي؛ بسبب عدم جود طبيب تخدير.