شباب من بنغازي يصنعون أقنعة للحماية من «كورونا»

صورة من مقطع فيديو لشابان من بنغازي مشاركان في مبادرة إنتاج أقنعة واقية من كورونا، 8 إبريل 2020، (إندبندنت عربية)

سلط موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية في نسخته العربية، الضوء على مبادرة شباب من مدينة بنغازي لصناعة أقنعة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

واستخدم الشباب الطابعات ثلاثية الأبعاد من أجل إنتاج تلك الأقنعة، وذلك من خلال جهود فردية منهم لدعم الكوادر الطبية، حسب مقطع فيديو نشرته الصحيفة اليوم الأربعاء.

وقال أحد المشاركين في المبادرة إن القناع يقدم وقاية أكثر للأفراد من الكمامات والنظارات، لأنه يحمي الوجه بالكامل من الرزاز الذي يخرج من فم أو أنف المصاب بالفيروس، مؤكدا أنه سهل تنظيفه بالماء والصابون.

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وأمس سجلت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة بنغازي، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 21 مصابا.

والحالة المكتشفة في بنغازي لشخص يبلغ من العمر 55 عاما، وقد نقل إلى المكان المخصص للعزل في مستشفى الهواري في المدينة.