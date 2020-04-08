شباب من بنغازي يصنعون أقنعة للحماية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 12:00 مساء
صورة من مقطع فيديو لشابان من بنغازي مشاركان في مبادرة إنتاج أقنعة واقية من كورونا، 8 إبريل 2020، (إندبندنت عربية)

سلط موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية في نسخته العربية، الضوء على مبادرة شباب من مدينة بنغازي لصناعة أقنعة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

واستخدم الشباب الطابعات ثلاثية الأبعاد من أجل إنتاج تلك الأقنعة، وذلك من خلال جهود فردية منهم لدعم الكوادر الطبية، حسب مقطع فيديو نشرته الصحيفة اليوم الأربعاء.

وقال أحد المشاركين في المبادرة إن القناع يقدم وقاية أكثر للأفراد من الكمامات والنظارات، لأنه يحمي الوجه بالكامل من الرزاز الذي يخرج من فم أو أنف المصاب بالفيروس، مؤكدا أنه سهل تنظيفه بالماء والصابون.

اقرأ أيضا: ابن المصاب بـ«كورونا» في بنغازي يروي تفاصيل اكتشاف الحالة

وأمس سجلت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة بنغازي، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 21 مصابا.

والحالة المكتشفة في بنغازي لشخص يبلغ من العمر 55 عاما، وقد نقل إلى المكان المخصص للعزل في مستشفى الهواري في المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعلن تجميد مساهمة أميركا المالية في منظمة الصحة العالمية
دولى
مؤسس «تويتر» يتبرع بمليار دولار لمكافحة «كورونا»
دولى
وفيات «كوفيد-19» في فرنسا تتخطى الـ10 آلاف
دولى
لأول مرة.. لا وفيات في الصين بسبب «كورونا»
دولى
السعودية تفرض منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في مدن رئيسية
عربى
حصيلة الوفيات اليومية بـ«كوفيد-19» في إيطاليا تعاود الارتفاع
دولى
وداعا فرج ادوال.. حارس مرمى الأفريقي بدرنة عملاق ومكتشف المواهب
رياضة محلية
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
بالصور: الانتهاء من تصوير مسلسل «جاري يا جاري» ببنغازي
ثقافة وفن
رثاء محمود جبريل يجمع الداخل والخارج
ليبيا
جديد «كورونا». . تفاؤل في أوروبا بتراجع الوباء والولايات المتحدة تنتظر الأصعب
دولى
إيران تتهم الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متعافٍ يروي مأساته مع «كورونا» والأعراض «الغريبة»