«خارجية الوفاق» تعلن نجاة عائلتين ليبيتين من انفجار وقع بمحل إقامتهما بإسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 07:30 مساء
مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، سلامة عائلتين ليبيتين من الرعايا في تركيا بعدما تعرض المبنى الذي تقطنان به بمنطقة محلة جمهوريات في إسطنبول إلى انفجار تسبب فيه تسريب للغاز.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن القنصلية العامة بإسطنبول تابعت خبر الانفجار منذ اللحظة الأولى، وسارعت إلى إرسال أحد موظفيها بالتنسيق مع رئيس الجالية الليبية بإسطنبول ولدى وصولهما لمكان الانفجار تم التواصل مع العائلتين والاطمئنان عليهما.

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وأكدت القنصيلة أن العائلتين الليبيتين بخير ولم يصبهما أي مكروه، متمنية الشفاء العاجل لمن أصيب من المواطنين الأتراك في هذا الانفجار، حسب البيان.

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