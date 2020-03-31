القبلاوي: تسكين 2875 مواطنا من العالقين في إسطنبول

قال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إن البعثات الدبلوماسية لليبيا وسفارتنا في كل أنحاء العالم تقدم خدماتها لكل المواطنين وفق الإمكانات المتوفرة.

وأوضح القبلاوي في بيان، إن إجمالي من تم تسكينهم من المواطنين العالقين في تونس العاصمة ومدينة صفاقس بلغ 2657 مواطنًا، لافتًا كذلك إلى تسكين 2875 مواطنا علقوا في مدينة إسطنبول التركية.

أوضح أن البعثات الدبلوماسية لليبيا استطاعت كذلك تسكين تسكين 121 مواطنًا في الجزائر، و10 مواطنين في عُمان، إلى جانب 13 مواطنًا في لندن، علاوة على تسكين 49 مواطنًا في جدة، و6 مواطنين في غانا، و3 عائلات في مالطا.

إصابة مواطن ليبي مقيم بإسبانيا بـ«كورونا» بعد وفاة زوجته جراء الفيروس

وأعلن القبلاوي عن إصابة مواطن ليبي مقيم بإسبانيا بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك بعد وفاة زوجته الإسبانية متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وقال القبلاوي في بيان إن حالة المواطن الصحية مستقرة إلى الآن، لافتًا إلى أن السفارة الليبية في إسبانيا تقدم له الرعاية الكاملة.

وفي سياق متصل، أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية، أن السفارة الليبية في إسبانيا،وفرت الإقامة 23 مواطنًا، وقدمت المساعدات والمستلزمات لمئات من أفراد الجالية.