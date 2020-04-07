ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 03:36 مساء

ارتفع سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، بمقدار قرشين، وكذلك اليورو الذي زاد ستة قروش مقابل العملة الليبية عن السعر الذي سجله أمس الإثنين.

وبلغ الدولار 4.90 دينار، واليورو 5.24 دينار، بينما انخفضت العملة البريطانية، وسجلت 5.96 دينار مقابل 5.90 دينار، الإثنين، حسب صفحات معنية ومتداولين، على موقع فيسبوك.

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وٍارتفعت العملتان التركية والتونسية، لتسجل الليرة 0.73 دينار من 0.72 دينار أمس، والدينار التونسي 1.65 دينار، مقابل 1.64 دينار.

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