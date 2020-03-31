ضبط تجار عملة بأجدابيا لتلاعبهم بأسعار الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 07:08 مساء
دولارات مضبوطة مع المتهمين بأسعار العملة في أجدابيا، 31 مارس 2020. (مديرية أمن أجدابيا)

ألقت وحدة التحري والقبض بمديرية أمن أجدابيا، اليوم الثلاثاء، القبض على مجموعة مضاربين؛ لاستغلالهم عدم توافر السيولة ودفعهم مواطني المدينة لشراء الدولار وإعادة شرائه منهم بخسارة تصل لـ30%، إلى جانب استغلال المواطنين كذلك بالتعامل بالصكوك المصدقة.

وقالت المديرية إن المتهمين خالفوا تعليمات اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، وكذلك تعليمات وزير الداخلية، لافتًا إلى أن منهم من يتبع لجهات أمنية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأحيل المخالفون إلى قسم البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وقال رئيس وحدة التحري والقبض بالمديرية إن مدير الأمن أصدر تعليمات تقضي بأهمية متابعة ومراقبة جميع تجار العملة الأجنبية المضاربين في المدينة والقبض على جميع المخالفين دون استثناء.

دولارات مضبوطة مع المتهين بأسعار العملة في أجدابيا، 31 مارس 2020. (مديرية أمن أجدابيا)
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