الدولار يقفز فوق 5 دنانير في السوق الموازية

قفز سعر صرف الدولار الأميركي فوق مستوى 5 دنانير في السوق الموازية اليوم الأحد.

وصعدت العملة الأميركية إلى 5.15 دينار مقابل 4.97 دينار أمس بفارق 18 قرشًا، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبالوتيرة نفسها، جاء ارتفاع اليورو إلى 5.50 دينار مقارنة بـ5.35 دينار أمس بفارق 15 قرشًا، والجنيه الإسترليني إلى 6.25 دينار مقابل 6.03 دينار أمس بفارق 22 قرشًا.

وارتفعت الليرة التركية بفارق 3 قروش، مسجلة 0.77 دينار مقابل 0.74 دينار أمس، والدينار التونسي بفارق 6 قروش، ليسجل 1.76 دينار مقارنة بـ 1.70 دينار أمس.