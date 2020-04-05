«سرت للنفط والغاز» تساهم في تجهيز الحجر الصحي بالبريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 02:33 مساء
من التجهيزات التي ساعمت بها شركة سرت للنفط والغاز في الحجر الصحي بالبريقة. (الصفحة الرسمية للشركة)

أعلنت شركة «سرت للنفط والغاز»، اليوم الأحد، تقديم تجهيزات للمقر الذي تم تحديده للحجر الصحي بمنطقة البريقة بجامعة النجم الساطع.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «مراقب الإسكان والمكاتب قد أشرف على إيصالها وتسليم التجهيزات صباح اليوم».

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وتشمل المساهمة تجهيز 30 سريرا بكامل ملحقاته من فراش ووسادة وغطاء وبطانية ومناشف، وفق الشركة التي أشارت إلى التزامها بدورها المهم في مثل هذه الظروف الاستثنائية، ومساهمة في التصدي لخطر جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وفي مارس الماضي، جهزت إدارة الصحة المهنية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز  مبنى للحجر الصحي بالشركة باستراحة الشاطئ بالمنطقة الثانية.

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