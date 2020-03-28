«سرت لإنتاج النفط» تجهز حجرا صحيا وتعقم مواقعها لمواجهة «كورونا»

لقطة جماعية لعاملين بالإدارة الصحية لشركة سرت لإنتاج النفط بعد إعداد الحجر الصحي (صفحة الشركة على فيسبوك)

انتهـت إدارة الصحة المهنية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من تجهيز المبنى المستهدف للحجر الصحي بالشركة باستراحة الشاطئ بالمنطقة الثانية.

وتضمنت الخطة إعداد حجرة للعناية الفائقة تحتوي على سريرين وجهاز للتنفس الصناعي وجهاز للصدمات الكهربائية وجهاز تخطيط القلب، وجهاز توسيع الشعب الهوائية، كما تحتوي على جميع الأدوية الخاصة بمثل هذه الحالات.

كما أعدت ثلاث غرف بسعة أربعة أسرَّة، تحتوي كل غرفة على جميع ما يحتاج إليه المصاب في هذه المرحلة، سواء أكسجين أو موسعات الشعب الهوائية أو جميع أنواع الأدوية، وهذه الغرف أعدت للحالات التي تكون إصابتها بين الضعيفة والمتوسطة، وتجهيز غرفة للطبيب المقيم مع الحالات.

وجهزت الصحة المهنية مركزاً صغيراً بين الغرف لعنصر التمريض، الذي يوثق الحالات، ويتولى سحب العينات للحالات المصابة، ومتابعتها.

وجرى تزويد الحجر الصحي بمخزن طبي يحتوي على جميع ما يحتاج إليه في أي وقت من محاليل وأدوية وأطقم لملابس المصاب أو الفريق الطبي. وللحماية من انتشار الفيروسات تم تزويد المركز بكل مواد التعقيم والتطهير، التي يمكن أن يحتاج إليها المكان.

وضمن الإجراءات الاحترازية في الوقاية من فيروس كورونا، أجرت إدارة الخدمات بالشركة أعمال رش وتعقيم لبعض مواقعها، شملت: مبنى عمليات البحرية، القاطرات البحرية «البريقه والتحدي والساحل وبنغازي» والبوابة الصناعية، ومحطة التحلية، ومحطة كهرباء الأولى، وشحن الغاز ، ومحطة المطافئ الثانية ، وبوابة ميناء البريقة التجاري، وشحن الميثانول، وقسمي الاتصالات، وصيانة الآليات والمعدات، وبوابة الأمن الصناعي، وعمليات الحافلات، مبنى إدارة النقل، وصالة طعام تزويدات الغاز.