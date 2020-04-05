«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة 10 حالات بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 01:57 صباحا
شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، خلو 10 حالات اشتبه في حملهم لـ«كوفيد-19» من الفيروس، وذلك بعدما ظهرت نتائج تحاليلهم سلبية.

وقالت الوزارة في بيان نُشر في وقت متأخر السبت، حالات الاشتباه توزعت بواقع 9 حالات في بنغازي وحالة واحدة في مدينة البيضاء، وخرجت نتائج العينات سلبية.

اقرأ أيضا ليبيا تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 18 حالة

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في الساعات الأولى من صباح الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد إلى 18 حالة بعد اكتشاف حالة جديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

630 وفاة بـ«كوفيد-19»في نيويورك في حصيلة يومية قياسية
دولى
اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح ...
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي: الليبيون عليهم إيقاف العنف.. و«كورونا» العدو الأول
ليبيا
الجازوي: تسجيل حالات إصابة عديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال الأيام المقبلة
ليبيا
السعودية: لم ننسحب من صفقة «أوبك+» وموقفنا من النفط الصخري معروف
اقتصاد
«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
4 أعضاء بـ«المركزي» يطالبون بإيقاف الصديق الكبير
ليبيا
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
ليبيا تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السفير الأميركي لدى ليبيا لـ«بوابة الوسط»: هذا هو موقف الولايات المتحدة من الوضع في ليبيا