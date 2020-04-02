تجهيز مقر الحجر الصحي في طبرق بـ 78 سريرا و18 جهاز تنفس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 02:30 مساء
الثني وعقوب خلال افتتاحهما مستشفى الهواري في بنغازي بعد تجهيزها كمقر للحجر الصحي، 29 مارس 2020، (الإنترنت)

أعلن مدير إدارة الشؤون الطبية في مركز طبرق الطبي عدنان بودية، تجهيز مقر الحجر الصحي في مدينة طبرق بـ78 سريرا و18 جهاز تنفس صناعي.

وأوضح أن المقر استقبل أيضا تجهيزات ومعدات طبية استعدادا لأي طارئ فيما يتعلق بجائحة فيروس «كورونا» المستجد، حسب تصريحاته إلى وكالة الغيمة الليبية للأخبار.

وكانت الحكومة الموقتة افتتحت الأحد الماضي مستشفى الهواري العام في بنغازي بعد تجهيزه ليكون مقرا للحجر الصحي في إطار خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة وباء «كورونا».

وأوضحت أنه جرى تجهيز المستشفى بسعة استيعابية بلغت 134 سريرا 34 منها عناية فائقة، إضافة إلى المستلزمات الطبية الأخرى.

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