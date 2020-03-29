افتتاح مستشفى الهواري العام في بنغازي بعد تجهيزه كمقر للحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 08:33 مساء
الثني والناظوري خلال افتتاح مستشفى الهواري العام بعد تجهيزه كمقر للحجر الصحي. (الحكومة الموقتة)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني رفقة رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، اليوم الأحد، مستشفى الهواري العام في بنغازي بعد تجهيزه ليكون مقرا للحجر الصحي في إطار خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة وباء كورونا.

وأوضحت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه جرى تجهيز المستشفى كمقر للحجر الصحي لمواجهة وباء «كورونا»، بسعة استيعابية بلغت 134 سريرا 34 منها عناية فائقة.

وحضر افتتاح المستشفى وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، عضوا اللجنة العليا، إضافة إلى رئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء رمضان عبدالله، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وتفقد الثني التجهيزات التي أجريت للمستشفى، وفقا لأعلى مستوى خاصة فيما يتعلق بأسرة العناية الفائقة الشاملة لأجهزة التنفس الاصطناعي وكل ما تحتاجه من كماليات، وتجول الثني رفقة الحاضرين في أقسام الإيواء التي ضمت نحو 100 سرير، حيث قدمت شروح وافية حول تجهيزات الحجر الصحي في حال استلزم استخدامه لإيواء المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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