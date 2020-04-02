مصدر قنصلي لـ«بوابة الوسط»: إصابة ليبي بـ«كورونا» في جدة

مستشفى الملك فهد في مدينة جدة السعودية، (أرشيفية: الإنترنت)

كشف مصدر قنصلي ليبي اليوم، الخميس، عن إصابة مواطن بفيروس «كورونا» المستجد في مدينة جدة السعودية.

وأوضح المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المواطن، 70 عاما، من منطقة القرة بوللي، ويتلقى العلاج في مستشفى الملك فهد.

ولم يوضح المصدر سبب وجود المصاب في المملكة، وما إذا كان من بين المعتمرين العالقين هناك.

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وسجلت عشر حالات إصابة بالفيروس في ليبيا إلى الآن، وفق بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وكانت أول إصابة مسجلة لمواطن قادم من السعودية، يبلغ من العمر 73 عاما.